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25 января, 17:45

M24.RU

В Парке Горького прошел фестиваль "Московские традиции"

В Парке Горького прошел фестиваль "Московские традиции"

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В столице возрождаются народные виды спорта. Каждые выходные в десяти парках и локациях по всей Москве проходит фестиваль "Московские традиции". Он стал частью проекта "Зима в Москве", который объединяет все зимние активности в городе.

Главное событие фестиваля – турнир по дворовому хоккею в валенках. Команды формируются из всех желающих независимо от возраста. Всю необходимую экипировку для игры – валенки, ушанку, клюшку и мяч – выдают на месте.

Кроме того, посетители фестиваля могут сыграть в керлинг, снежный дартс и другие зимние игры. Посетители, прошедшие все активности, получают бесплатный чай и угощение.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева в Парке Горького попробовала на себе виды спорта, о существовании которых даже не догадывалась.

Сюжет: Зима в Москве
городфестиваливидеоМосква онлайнПолина Ермолаева
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