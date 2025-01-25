25 января, 18:15Город
Свыше 90 мероприятий организовали в Москве ко Дню российского студенчества
Более 90 мероприятий подготовили в Москве ко Дню российского студенчества. Концерты, экскурсии и соревнования пройдут бесплатно, но по предварительной регистрации на портале "Молодежь Москвы".
Для студентов также доступны ледовые площадки – со студенческим билетом можно пройти либо за символическую плату, либо бесплатно. Завершатся праздничные мероприятия только 26 января.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.