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25 января, 22:30

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Жителям Москвы сообщили о катках, на которые можно сходить

Жителям Москвы сообщили о катках, на которые можно сходить

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В Москве продолжается сезон катков, и москвичам есть из чего выбрать. Работают как платные, так и бесплатные площадки, крытые павильоны и открытые катки с искусственным и естественным льдом. На каждой локации созданы комфортные условия для посетителей.

На катке в парке Красная Пресня, например, гостей встречает нарядная елка. Здесь можно не только покататься, но и взять коньки напрокат, воспользоваться раздевалками и даже поработать с тренером.

Самый большой каток Москвы этой зимой вновь находится на ВДНХ. Здесь проходят утренние зарядки, занятия в детской школе фигурного катания и тематические вечеринки. Кроме того, в рамках проекта "Московские сезоны" в городе оборудовали 23 бесплатные ледовые арены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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