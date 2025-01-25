Сегодня, 25 января, в Москве проходит фестиваль студентов колледжей, вход на который свободный для всех желающих. Программа на основной сцене посвящена 10 специальностям, которые преподают в столичных колледжах.

Заместитель директора Московского центра развития профессионального образования Елена Сумакова рассказала, что на фестивале представлены различные отрасли экономики города, а также образовательные программы, адаптированные под запросы рынка труда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.