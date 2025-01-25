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25 января, 16:30

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В Москве проходит фестиваль студентов колледжей

В Москве проходит фестиваль студентов колледжей

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Сегодня, 25 января, в Москве проходит фестиваль студентов колледжей, вход на который свободный для всех желающих. Программа на основной сцене посвящена 10 специальностям, которые преподают в столичных колледжах.

Заместитель директора Московского центра развития профессионального образования Елена Сумакова рассказала, что на фестивале представлены различные отрасли экономики города, а также образовательные программы, адаптированные под запросы рынка труда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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