На востоке Москвы за пять лет построили 37 социальных объектов

В Восточном округе Москвы за последние пять лет построили и реконструировали 37 социальных объектов. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов. Среди них – школы, детские сады, поликлиники, а также объекты культуры и спорта.

Работа по развитию социальной инфраструктуры продолжается. В округе сейчас строят еще 12 объектов, включая образовательные учреждения, спортивные комплексы и реконструкцию старых зданий.

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