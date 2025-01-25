Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 16:15

Город

На востоке Москвы за пять лет построили 37 социальных объектов

На востоке Москвы за пять лет построили 37 социальных объектов

В Московском зоопарке показали обед панды Катюши

В Мещанском районе появится деловой квартал

Москвичам рассказали, где покататься на коньках в Москве

Москвичам рассказали о зимнем фестивале школьного спорта в "Лужниках"

Сергей Собянин рассказал о появлении улицы имени героя ВОВ Николая Сечкина

Сергей Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2025 год

В "Лужниках" проходит зимний фестиваль для школьников

"Зима в Москве": какие тренировки и игры приготовил для гостей каток ВДНХ

В "Лужниках" проходит зимний фестиваль школьного спорта

В Восточном округе Москвы за последние пять лет построили и реконструировали 37 социальных объектов. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов. Среди них – школы, детские сады, поликлиники, а также объекты культуры и спорта.

Работа по развитию социальной инфраструктуры продолжается. В округе сейчас строят еще 12 объектов, включая образовательные учреждения, спортивные комплексы и реконструкцию старых зданий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика