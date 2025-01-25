В "Лужниках" проходит зимний фестиваль школьного спорта

Сегодня, 25 января, в "Лужниках" организовали зимний фестиваль школьного спорта. Для гостей подготовили активные игры на снегу, лыжные гонки и встречи с олимпийскими чемпионами. Участники смогут узнать секреты мастерства от прославленных спортсменов и поучаствовать в увлекательных мероприятиях.

Фестиваль стал уникальной возможностью для школьников познакомиться с миром спорта и провести время с пользой на свежем воздухе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.