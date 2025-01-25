Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 11:30

Город

В "Лужниках" проходит зимний фестиваль школьного спорта

В "Лужниках" проходит зимний фестиваль школьного спорта

Москвичам рассказали, где покататься на коньках в Москве

"Мой район. Новости": каток в "Лужниках" устроит праздник в ретро-стиле

"Мой район. Новости": в больнице № 52 появится новый лечебный комплекс

"Мой район. Новости": в Москве продолжается акция "Елочный круговорот"

"Мой район. Новости": Московский зоопарк устроит квест ко Дню студента

В Музее Победы открылась выставка к 80-й годовщине освобождения Освенцима

Москвичам рассказали, где отметить День студента

"Деньги 24": в Москве начала снижаться стоимость аренды квартир

"Актуальный репортаж": метромосты столицы

Сегодня, 25 января, в "Лужниках" организовали зимний фестиваль школьного спорта. Для гостей подготовили активные игры на снегу, лыжные гонки и встречи с олимпийскими чемпионами. Участники смогут узнать секреты мастерства от прославленных спортсменов и поучаствовать в увлекательных мероприятиях.

Фестиваль стал уникальной возможностью для школьников познакомиться с миром спорта и провести время с пользой на свежем воздухе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городспортфестиваливидеоИван ЕвдокимовЛариса Соколова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика