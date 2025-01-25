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25 января, 08:30

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В Музее Победы открылась выставка к 80-й годовщине освобождения Освенцима

В Музее Победы открылась выставка к 80-й годовщине освобождения Освенцима

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В Музее Победы стартовала выставка, посвящённая 80-й годовщине освобождения Освенцима. В экспозиции представлено более 50 экспонатов, среди которых фронтовые фотографии, списки узников и личные вещи заключенных крупнейшего нацистского лагеря смерти.

Выставка рассказывает не только о миллионах жертв Освенцима, но и о героизме советских солдат, которые пожертвовали своими жизнями в борьбе с нацизмом. Посетить экспозицию можно до 24 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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