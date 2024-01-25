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25 января, 22:45

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Основные работы по строительству путепровода через Кантемировскую улицу завершили в Москве

Основные работы по строительству путепровода через Кантемировскую улицу завершили в Москве

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Рабочие завершили основной этап строительства путепровода через Кантемировскую улицу

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На юге Москвы завершен основной этап строительства путепровода через Кантемировскую улицу. В будущем он обеспечит бессветофорную связь между улицей Кошкина и Кавказским бульваром.

Это сооружение станет седьмым путепроводом на первом участке Южной рокады. Как благодаря ему поменяется трафик в городе? И какие работы проходят на участке Южной рокады?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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