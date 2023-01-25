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Новости

25 января, 17:57

M24.RU

Специалисты рассказали, каким будет Южный порт через десять лет

Специалисты рассказали, каким будет Южный порт через десять лет

Конкурс "Педагоги года Москвы" стартовал в столице

Собянин и Воробьев открыли 14-й пригородный вокзал на Калужском направлении МЖД

Новости часа: более 35 тыс организаций зарегистрировались на платформе МИК

Собянин: на платформе МИК зарегистрировалось более 35 тыс организаций из 82 регионов

Двухметровые фигуры голубей начали устанавливать на крыше новостройки в Москве

Новости часа: Москва выделила 800 млн рублей грантами для высокотехнологичных компаний

"Мой район. Обратная связь": подростковый кластер открыли в Ясеневе

"Мой район. Обратная связь": ремонт проведут в театре "Прогресс сцена Армена Джигарханяна"

"Мой район. Обратная связь": дом на Яузском бульваре капитально отремонтировали

25 января в МИА "Россия сегодня" прошел круглый стол на тему "Южный порт – главная точка развития полицентризма в столице в ближайшее десятилетие".

О создании жилых кварталов и развитии инфраструктуры рассказали:

  • главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов;
  • историк архитектуры и градостроительства Александр Змеул;
  • руководитель девелоперской компании Forma Илья Чепрасов;
  • генеральный директор девелоперской компании "Aeoн Девелопмент" Дмитрий Старостин;
  • председатель совета директоров компании "Ферро-строй" Григорий Ваулин;
  • генеральный директор девелоперской компании Level Group Кирилл Игнахин.
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