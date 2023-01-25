25 января, 17:57M24.RU
Специалисты рассказали, каким будет Южный порт через десять лет
25 января в МИА "Россия сегодня" прошел круглый стол на тему "Южный порт – главная точка развития полицентризма в столице в ближайшее десятилетие".
О создании жилых кварталов и развитии инфраструктуры рассказали:
- главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов;
- историк архитектуры и градостроительства Александр Змеул;
- руководитель девелоперской компании Forma Илья Чепрасов;
- генеральный директор девелоперской компании "Aeoн Девелопмент" Дмитрий Старостин;
- председатель совета директоров компании "Ферро-строй" Григорий Ваулин;
- генеральный директор девелоперской компании Level Group Кирилл Игнахин.