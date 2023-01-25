Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:45

Город

Плавучие бани могут появиться на Москве-реке в рамках застройки Южного порта

Плавучие бани могут появиться на Москве-реке в рамках застройки Южного порта

"Москва Доверие" стал обязательным общедоступным телеканалом в столице

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

Новости часа: Путин и Собянин осмотрели кластер "Ломоносов" Научной долины МГУ

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

"Мой район. Обратная связь": здание Москонцерта на Пушечной улице отреставрируют

"Мой район. Обратная связь": павильоны для наблюдения за птицами установили в Щукине

"Мой район. Обратная связь": детский парк обновили в районе Северное Чертаново

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт бывшего доходного дома купца Лобачева

"Мой район. Обратная связь": реконструкция Каланчевского путепровода в Москве

Плавучие бани могут появиться на Москве-реке в рамках застройки территории Южного порта. Бани будут на понтонах. Об этом сообщили в ходе круглого стола, где обсудили планы застройки бывшей промзоны.

Планируется, что весь комплекс будет занимать площадь в три тысячи квадратных метров. Кроме того, в рамках перепланировки промзоны намерены построить двухкилометровую набережную с яхт-клубом, смотровыми площадками с арт-объектами и ресторанами на воде.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, как будет создаваться многофункциональный большой район. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика