Плавучие бани могут появиться на Москве-реке в рамках застройки Южного порта

Плавучие бани могут появиться на Москве-реке в рамках застройки территории Южного порта. Бани будут на понтонах. Об этом сообщили в ходе круглого стола, где обсудили планы застройки бывшей промзоны.

Планируется, что весь комплекс будет занимать площадь в три тысячи квадратных метров. Кроме того, в рамках перепланировки промзоны намерены построить двухкилометровую набережную с яхт-клубом, смотровыми площадками с арт-объектами и ресторанами на воде.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, как будет создаваться многофункциональный большой район. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.