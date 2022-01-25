Столичные коммунальщики готовы к предстоящему снегопаду – Бирюков

К предстоящему снегопаду подготовлено необходимое количество дворников и спецтехники для уборки улиц. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы, парковкам.

Коммунальщики попросили водителей в непогоду быть предельно внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.