Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

Москвичи показали десятки голубей, сидящих на проводах в одном из районов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.