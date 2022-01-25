Москвичам с симптомами ОРВИ стала доступна онлайн-запись к дежурному врачу

Москвичи с симптомами ОРВИ теперь могут записаться на прием к дежурному врачу онлайн. Теперь на прием можно прийти как без записи, так и записавшись на определенное время. Это стало доступно благодаря увеличению числа дежурных врачей в поликлиниках. За счет этого медики смогут принять до 25 тысяч пациентов в день. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Записаться на прием можно на портале mos.ru, на сайте emias.info и в одноименном мобильном приложении. А те, кто не пользуется цифровыми сервисами, могут попасть к дежурному врачу без предварительного звонка в порядке живой очереди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.