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24 декабря, 12:15

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В Москве возвращают исторический облик сталинским высоткам

В Москве возвращают исторический облик сталинским высоткам

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Москва 24 рассказывает о том, как в столице возвращают исторический облик знаменитым сталинским высоткам. Всего их семь, и каждая является объектом культурного наследия.

Реставрационные работы уже завершены на высотке на площади Красных Ворот. Специалисты восстановили лепной декор, стилобат из гранита и воссоздали исторические светильники 1950-х годов. На крыше отреставрировали балясины и кирпичные тумбы, которые укрепили армированием.

Следующий этап реставрации запланирован для главного здания МГУ: обновят фасады, кровлю и входные группы, а также приведут в порядок звезду на шпиле высотки без ее демонтажа.

Работы начнутся и в здании министерства иностранных дел, где восстановят исторические окна, двери и фасады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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