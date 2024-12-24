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24 декабря, 07:30

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Рождественский забег Дедов Морозов пройдет в Москве

Рождественский забег Дедов Морозов пройдет в Москве

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Около 2 тысяч человек смогут принять участие в рождественском забеге Дедов Морозов, который состоится 7 января. Местом старта и финиша станет малая спортивная арена спорткомплекса "Лужники".

Участники пробегут 5 километров в праздничных костюмах, а обладатели самых оригинальных нарядов получат специальные призы. На финише всем вручат памятные медали, предложат горячий чай и угощения из полевой кухни.

Забег станет частью проекта "Зима в Москве", создавая праздничное настроение для горожан и гостей столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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