Новые зарядные станции появятся в Москве

К 2030 году около 10% столичных водителей пересядут на электромобили. Это подсчитали эксперты.

Чтобы прогноз стал реальностью, в городе начали развивать инфраструктуру – на улицах появляются новые зарядные станции. Чтобы подготовить московские дороги к массовому использованию электромобилей, необходимо создать развитую сеть зарядных станций во дворах, а также в паркингах торговых и офисных центров.

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