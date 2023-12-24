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Новости

24 декабря, 14:15

Город

Новые зарядные станции появятся в Москве

Новые зарядные станции появятся в Москве

В столице продление абонемента на парковку со шлагбаумом доступно до 27 декабря

Собянин: проекту "Искренний сервис" центров госуслуг исполнилось шесть лет

Лыжные трассы подготовили в зоне отдыха "Битца"

Новости часа: в столице обновили фасады четырех городских вокзалов МЦД

Москвичам рассказали, как будет развиваться инфраструктура для электромобилей в столице

Лыжные соревнования "Открытие сезона" начались в зоне отдыха "Битца"

Новости часа: Собянин утвердил планировку территорий по КРТ в двух районах столицы

Дептранс напомнил о продлении абонементов на парковки со шлагбаумом на январь 2024 года

В столице появится больше зарядных станций для электромобилей к 2030 году

К 2030 году около 10% столичных водителей пересядут на электромобили. Это подсчитали эксперты.

Чтобы прогноз стал реальностью, в городе начали развивать инфраструктуру – на улицах появляются новые зарядные станции. Чтобы подготовить московские дороги к массовому использованию электромобилей, необходимо создать развитую сеть зарядных станций во дворах, а также в паркингах торговых и офисных центров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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