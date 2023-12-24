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24 декабря, 09:15

Город

Загруженность столичных дорог снизилась на 30% в 2023 году

Загруженность столичных дорог снизилась на 30% в 2023 году

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Столичные дороги в 2023 году стали свободнее. Загруженность дорог снизилась на 30%, а скорость движения при этом выросла на 22%.

Автолюбители все чаще предпочитают для ежедневных поездок не личные машины, а общественный транспорт. С его развитием поездки становятся еще быстрее. Например, пассажиры МЦД существенно экономят время в пути.

Как альтернативные маршруты повлияли на дорожный трафик? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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