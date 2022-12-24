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24 декабря, 23:30

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Новогоднюю подсветку включили на Останкинской башне

Новогоднюю подсветку включили на Останкинской башне

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Новогоднюю подсветку включили на Останкинской башне. Увидеть иллюминацию можно до 8 января. Мощные прожекторы будут включаться каждый вечер с 17:00 до 23:00. На территории телебашни гостей уже радует нарядная елка.

До 15 января оттуда можно отправить письмо Деду Морозу. Ящик для корреспонденции стоит на смотровой площадке Останкинской башни на отметке 337 метров. Это самое высокое расположение почтового ящика в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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