Главный каток страны откроется на ВДНХ 25 ноября

Проект "Зима в Москве" стартует через неделю. Он превратит город в единое фестивальное пространство. Уже 25 ноября откроется главный каток страны на ВДНХ площадью 20 тысяч квадратных метров. Для посетителей подготовили школу фигурного катания, мастер-классы и тематические вечеринки.

В рамках фестиваля "Московские сезоны" в разных районах города, включая Кузьминки, Теплый Стан и Марьино, заработают 26 катков. Еще одной новинкой сезона станет фестиваль "Усадьбы Москвы" с интерактивным маршрутом по 14 историческим локациям. Всего с 1 декабря по 28 февраля в столице пройдет более 800 мероприятий.

