24 ноября, 16:30Город
Сотни столичных брендов представят новогоднюю продукцию в проекте "Зима в Москве"
Сотни столичных брендов представят свою новогоднюю продукцию в рамках городского проекта "Зима в Москве". В арт-павильонах на центральных улицах можно будет найти одежду, аксессуары, игрушки, свечи и бижутерию от местных производителей.
По словам предпринимателей, участие в проекте "Сделано в Москве" помогает повысить узнаваемость брендов и расширить клиентскую базу. В этом сезоне производители подготовили специальные новогодние коллекции.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.