Город подготовил более 400 площадок для проекта "Зима в Москве"

В ближайшие месяцы Москва превратится в масштабное фестивальное пространство. В рамках проекта "Зима в Москве" на более чем 400 площадках по всему городу пройдут театрализованные представления, творческие мастер-классы, кинопоказы и благотворительные акции.

На катках столицы, включая ВДНХ, откроются школы фигурного катания, будут проводиться утренние зарядки и тематические вечеринки. Аренда коньков будет стоить 50 рублей при внесении возвращаемого залога. Подробная программа мероприятий уже доступна на портале mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.