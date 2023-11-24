Новости часа: москвичам рекомендуют пользоваться общественны транспортом из-за непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться городским транспортом в выходные из-за снегопада.

16 домов введено в эксплуатацию на северо-западе Москвы по программе реновации. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.



Поезд с новым цветом интерьера запустят в метро в 2024 году, рассказал телеграм-канал столичного Дептранса.

