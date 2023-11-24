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Новости

Новости

24 ноября, 22:30

Город

Новости часа: москвичам рекомендуют пользоваться общественны транспортом из-за непогоды

Новости часа: москвичам рекомендуют пользоваться общественны транспортом из-за непогоды

Коммунальные службы Москвы продолдают работать в усиленном режиме

Новости часа: в Москве будет работать 4 тыс площадок для зимних развлечений

Столичные катки приняли первых посетителей 24 ноября

День Тюменской области организовали на выставке "Россия" на ВДНХ

"Жизнь в большом городе": беременность и роды

Новости часа: метель, сильный ветер и гололедица сохранятся в столице до 27 ноября

День Тюменской области организовали на выставке "Россия" на ВДНХ

Собянин открыл первый в Москве центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Новости часа: Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться городским транспортом в выходные из-за снегопада.

16 домов введено в эксплуатацию на северо-западе Москвы по программе реновации. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Поезд с новым цветом интерьера запустят в метро в 2024 году, рассказал телеграм-канал столичного Дептранса.

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