Гостям выставки на ВДНХ покажут Тюменскую область и предложат пельмени из щуки

Посетителей выставки-форума "Россия" на ВДНХ сегодня угощают пельменями из щуки и другими сибирскими деликатесами. 24 ноября там проходит день Тюменской области.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, девять из десяти тюменцев чувствуют себя счастливыми, любят свою область и никуда не хотят уезжать. Именно поэтому сердце – главный образ региона на выставке.

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