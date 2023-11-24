24 ноября, 16:30Город
Гостям выставки на ВДНХ покажут Тюменскую область и предложат пельмени из щуки
Посетителей выставки-форума "Россия" на ВДНХ сегодня угощают пельменями из щуки и другими сибирскими деликатесами. 24 ноября там проходит день Тюменской области.
Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, девять из десяти тюменцев чувствуют себя счастливыми, любят свою область и никуда не хотят уезжать. Именно поэтому сердце – главный образ региона на выставке.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.