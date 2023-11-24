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24 ноября, 07:15

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Коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада в Москве

Коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада в Москве

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Столичные коммунальщики из-за снегопада работают в усиленном режиме. Они чистят улицы, уделяя особое внимание пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и Московского центрального кольца, а также объектам социальной инфраструктуры.

В целом, в столице к зиме подготовились заранее. Снегосплавные пункты готовы к работе, а специальные службы всех аэропортов запаслись средствами для антиоблединительной обработки самолетов. Все воздушные гавани в настоящее время работают в штатном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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