Новости часа: коечный фонд расширят в детских больницах Москвы из-за роста случаев ОРВИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В детских больницах Москвы расширят коечный фонд из-за роста госпитализаций с ОРВИ. Об этом рассказал столичный Депздрав.

Все больше фактов указывают на то, что на Украине имеет место противостояние РФ и НАТО. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Госдуме назвали принятый бюджет самым сложным за последние годы. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.