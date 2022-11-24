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Безопасность

В Москве усилили контроль на водоемах

В Москве усилили контроль на водоемах

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Спасатели усилили контроль на водоемах Москвы

Заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что спасатели усилили контроль на водоемах города. Вода покрывается льдом, но слой еще очень тонкий, он не может выдержать вес человека. По словам экспертов, можно безопасно выходить на лед, когда его толщина достигнет не менее 10 сантиметров.

В МЧС призывали не рисковать и пока подождать с прогулками по замерзающей воде, так уже известно о несчастных случаях. Так, в Подмосковье прохожие спасли жизнь двум детям, которые провалились в местный пруд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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