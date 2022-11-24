Более 100 импортозамещающих решений в реставрации представят на выставке в Москве

В центре современного искусства "Винзавод" открылась выставка "Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях". Она посвящена сохранению объектов культурного наследия.

С 24 по 26 ноября там пройдет более 100 мероприятий – это лекции, мастер-классы для профессионалов и любителей, деловые сессии с участием представителей профильных компаний, инвесторов и экспертов отрасли, а также конкурс для студентов. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Российские производители покажут на выставке более 100 различных решений, направленных на импортозамещение, в том числе новые материалы и технологии. Например, будет представлена стойкая краска для фасадов и интерьеров, долговечная штукатурка, покажут новые стеклоблоки и другие отделочные материалы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.