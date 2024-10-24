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24 октября, 20:18

M24.RU

В Москве прошел индийский фестиваль огней

В Москве прошел индийский фестиваль огней

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С 24 по 27 октября москвичи соприкоснулись с красочной гранью индийской культуры. В столице прошел фестиваль огней в честь Дивали – одного из главных праздников в Индии, который символизирует победу света над тьмой, добра над злом и знаний над невежеством.

Гостей фестиваля ждали традиционные и современные индийские танцы, мастер-классы в духе Болливуда, рисование хной и дегустация сладостей.

Почему Дивали называют Праздником огней? Как его отмечают в Индии и есть ли особенности его празднования в России? Легко ли научиться индийским танцам? Ответы на эти и другие вопросы в прямом эфире узнала ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова.

городфестиваливидеоМосква онлайнЛариса Соколова
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