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Новости

24 октября, 21:00

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Два обновленных участка открылись в парке "Яуза"

Два обновленных участка открылись в парке "Яуза"

Сергей Собянин открыл обновленные участки парка "Яуза"

В Москве началась подготовка столичных фонтанов к зимнему сезону

Новости часа: вдоль реки Яузы обновили более 20 км гранитных набережных

В Москве активно развивается массовый спорт

Два обновленных участка открылись в парке "Яуза"

Новости часа: в парке "Яуза" благоустроили более 33 гектаров территории

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В парке "Яуза" открылись два обновленных участка. Помимо них, здесь благоустроено 13 территорий. Теперь на огромной площади можно найти новые спортивные и детские площадки, а также пешеходные, велосипедные и экологические маршруты.

Погода в Москве возвращается к климатической норме. В последнюю пятидневку октября москвичей ожидают мокрый снег с дождем. По данным синоптиков, 25 октября ожидаются дожди, а температура воздуха не поднимется выше 8 градусов.

Последствия ДТП с участием двух кроссоверов Toyota в Чечерском проезде в Южном Бутове устраняют специалисты. Один из автомобилей в результате аварии вылетел на тротуар и врезался в столб, а второй – опрокинулся на бок. Пострадали женщина и ребенок, их госпитализировали. На месте сейчас работают оперативные службы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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