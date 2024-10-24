Два обновленных участка открылись в парке "Яуза"

В парке "Яуза" открылись два обновленных участка. Помимо них, здесь благоустроено 13 территорий. Теперь на огромной площади можно найти новые спортивные и детские площадки, а также пешеходные, велосипедные и экологические маршруты.

Проект по созданию парка "Яуза" разделен на 15 участков. В 2024 году основное внимание уделялось участкам вдоль улицы Сельскохозяйственной и Тенистого проезда на общей площади 33,6 гектара.

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