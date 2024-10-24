В Москве 125 домов начали расселять по программе реновации в этом году

С начала этого года в столице расселение в рамках реализации программы реновации затронуло 125 старых домов. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, к переселению приступили уже свыше 22 тысяч жителей города.

Для переселения подготовили 44 новостройки с просторными квартирами и улучшенной планировкой. Они расположены в восьми округах города. Большая часть – на востоке. Остальные – на северо-востоке, юго-востоке и западе. Наиболее активно реновация сейчас проходит в районе Гольяново. Здесь переезжают жители 13 домов.

В новых кварталах людей ждут благоустроенные придомовые территории. Оборудованные спортивные площадки и зоны отдыха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.