Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 16:30

Город

В Москве 125 домов начали расселять по программе реновации в этом году

В Москве 125 домов начали расселять по программе реновации в этом году

Киностудия имени Горького показала закулисье

Коммунальщики начали промывку и подготовку московских фонтанов к зиме

"Мегаполия": мобильность 4.0

Сергей Собянин открыл обновленные участки в парке "Яуза"

Новости часа: более 1 млн поездок совершили на Троицкой линии метро с момента запуска

Десять тысяч детей посетили мастер-классы на рыбных рынках Москвы

На три четверти выполнена надвижка на мосту в створе Берегового проезда

Новости часа: на востоке Москвы будет построен детский сад и спортивный комплекс

Альпинисты промывают фонтан "Золотой колос" на ВДНХ

С начала этого года в столице расселение в рамках реализации программы реновации затронуло 125 старых домов. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, к переселению приступили уже свыше 22 тысяч жителей города.

Для переселения подготовили 44 новостройки с просторными квартирами и улучшенной планировкой. Они расположены в восьми округах города. Большая часть – на востоке. Остальные – на северо-востоке, юго-востоке и западе. Наиболее активно реновация сейчас проходит в районе Гольяново. Здесь переезжают жители 13 домов.

В новых кварталах людей ждут благоустроенные придомовые территории. Оборудованные спортивные площадки и зоны отдыха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городреновациявидеоКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика