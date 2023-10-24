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24 октября, 19:45

Город

На Чистопрудном бульваре организовали выставку, посвященную строительным проектам столицы

На Чистопрудном бульваре организовали выставку, посвященную строительным проектам столицы

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На Чистопрудном бульваре проходит выставка, посвященная ключевым строительным проектам. Она расположилась под открытым небом. Во время прогулки по бульвару москвичи смогут увидеть постройки, которые преобразили облик города. Это новые жилые кварталы, спортивные сооружения, театры и музеи.

На выставке объекты представлены в виде акварельных картин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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