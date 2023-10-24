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24 октября, 19:15

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В ЦОДД рекомендовали водителям не выезжать в город на летней резине

В ЦОДД рекомендовали водителям не выезжать в город на летней резине

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В ЦОДД рекомендовали столичным водителям не выезжать в город на летней резине 24 октября. Такие шины при низкой температуре твердеют и перестают обеспечивать хорошую сцепку с дорогой. Дело еще и в том, что в ночь на 25 октября в столице ожидаются заморозки.

Помимо этого, вечером 24 октября на дорогах Москвы обещают до 8 баллов. По данным ЦОДД, основные затруднения будут в центральной части города, в частности, на Садовом, а также на Третьем транспортном кольце и МКАД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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