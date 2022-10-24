Новые детские поликлиники открыли в Кунцеве и Савеловском районе Москвы

В Москве открыли две новые детские поликлиники. Одна из них расположена в Кунцеве, другая – в Савеловском районе.

Здания поликлиник стали более удобными благодаря продуманной организации пространства. Самые востребованные кабинеты расположили на первых этажах. Для посетителей в зонах ожидания появились диваны, кондиционеры и кулеры. Кабинеты врачей укомплектованы всей необходимой медтехникой и компьютерами.

Сколько людей смогут там получать медицинскую помощь и какие специалисты будут принимать пациентов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.