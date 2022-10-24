24 октября, 18:45Город
Новые детские поликлиники открыли в Кунцеве и Савеловском районе Москвы
В Москве открыли две новые детские поликлиники. Одна из них расположена в Кунцеве, другая – в Савеловском районе.
Здания поликлиник стали более удобными благодаря продуманной организации пространства. Самые востребованные кабинеты расположили на первых этажах. Для посетителей в зонах ожидания появились диваны, кондиционеры и кулеры. Кабинеты врачей укомплектованы всей необходимой медтехникой и компьютерами.
Сколько людей смогут там получать медицинскую помощь и какие специалисты будут принимать пациентов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.