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В Москве появилось еще 60 лечащих рисунков на деревьях

В Москве появилось еще 60 лечащих рисунков на деревьях

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В Москве появилось еще 60 "сказочных порталов" на деревьях. Участники акции "ПаркАрт" создают рисунки, которые лечат стволы столичных деревьев. Такой "пластырь" из акриловых красок помогает продлить жизнь ослабленному дереву. Чаще всего можно увидеть арты с белками и гномами на стволах, которые теперь стали украшать парки Москвы.

150 художников-волонтеров создали 250 подобных картин за семь лет. В 2022 году проект "ПаркАрт" Мосприроды стал номинантом Национальной экологической премии медиагруппы "Комсомольская правда". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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