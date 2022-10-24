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Две новые детские поликлиники открылись в Москве

Две новые детские поликлиники открылись в Москве

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В Москве открыли две новые детские поликлиники. Одна из них расположена в Кунцеве, другая – в Савеловском районе.

Самые востребованные кабинеты расположили на первых этажах поликлиник. Для посетителей в зонах ожидания появились удобные диваны, кондиционеры и кулеры.

Кабинеты врачей укомплектованы всей необходимой медтехникой и компьютерами. Сколько людей смогут там получать медицинскую помощь и какие специалисты будут принимать пациентов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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