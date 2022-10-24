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Благоустройство территории началось возле строящейся станции метро "Внуково"

Благоустройство территории началось возле строящейся станции метро "Внуково"

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Возле строящейся станции метро "Внуково" начали благоустраивать территорию. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Специалисты приведут в порядок привокзальную площадь, улицы Центральную, 1-ю и 2-ю Рейсовые. Там сделают удобные пересадки с одного вида транспорта на другой, а также решат вопрос с организацией стоянок для автомобилей.

В ходе ремонта планируют обновить покрытие тротуаров и заменить асфальт на проезжей части. На финальном этапе возле станции высадят около 60 деревьев и 100 кустарников, а также разобьют газон. Завершить работы планируют в конце 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
городблагоустройствовидеоИван Князев
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