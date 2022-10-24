Строительная готовность южного участка МСД составляет 51%

Южная часть Московского скоростного диаметра готова наполовину. Речь идет об участке от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской. Его длина составит более 12 километров.

Там будет семь эстакад, мост и подземный пешеходный переход. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Протяженность Южного участка МСД – 28 километров. Он начинается в районе МКАД, там будет построена эстакада и тоннель под железной дорогой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.