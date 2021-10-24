Москвичи начали массово бронировать столики в ресторанах перед длинными выходными

Жители столицы начали массово бронировать столики в заведениях общепита перед длинными выходными.



"Стараемся распродать продукты, распродать все то, что есть по максимум, чтобы выплатить все деньги поставщикам и сокомулировать денежные средства на выплату заработной платы сотрудников", – объяснил ресторатор Андрей Грязнов.

Тем не менее, предстоящие длинные нерабочие дни не станут для бизнеса такой неожиданностью, как в прошлом году. Рестораторов предупредили раньше всех. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.