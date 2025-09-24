Форма поиска по сайту

24 сентября, 14:15

Город

Москвичам представили дизайн депозитарно-выставочного центра в Коммунарке

Москвичам представили дизайн депозитарно-выставочного центра в Коммунарке

Москвичам представили дизайн депозитарно-выставочного центра, который построят в Коммунарке. Комплекс займет почти 20 тысяч квадратных метров и станет площадкой для хранения, исследования, реставрации и показа музейных коллекций.

Фасад здания будет использоваться как медиаэкран для демонстрации экспонатов и анонсов событий. Через здание пройдет многосветный атриум, а пешеходные мосты соединят комплекс со станциями метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоРоман КарловНаталия ШкодаДиана Жукова

