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24 сентября, 15:15

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Москва готова к отопительному сезону

Москва готова к отопительному сезону

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Москва готова к отопительному сезону. Все системы ресурсоснабжения, жилые дома, объекты городского хозяйства, оборудование и технику проверили, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Городские службы с мая по август готовились к зимнему сезону. Проверено 74 тысячи зданий, половина из которых – жилые, а еще – 8,5 тысячи социальных объектов.

На случай возможных сбоев подготовлено больше тысячи аварийных бригад, спецтехника и резервные источники электро- и теплоснабжения. Дорожно-уборочные машины и полсотни снегосплавных пунктов также подготовили к предстоящей зиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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