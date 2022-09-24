Бульвар в районе улицы Седова обновили на севере Москвы

На севере Москвы обновили бульвар недалеко от реки Яуза. Речь идет о зеленой территории на улице Седова. Это популярный прогулочный маршрут.

Там проложили удобные дорожки, сделали детские площадки и специальные места для отдыха, поставили садовые качели и добавили лавочек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

