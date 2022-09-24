Систему оплаты по лицу Face Pay в столичной метро переименуют

Систему оплаты по лицу Face Pay в столичной подземке переименуют. Название выберут сами москвичи. Соответствующий конкурс запустил Дептранс. Жители столицы уже предложили более тысячи вариантов.

Все названия собрал чат-бот Александра, теперь специалисты выберут пять лучших. Победителя определят с помощью голосования на портале "Активный гражданин". Автор лучшего названия получит три года бесплатных поездок в московском транспорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

