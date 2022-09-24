Москвичам предложили высказать мнение относительно оплаты проезда по МСД

Столичный Дептранс ждет мнения москвичей относительно оплаты проезда по Московскому скоростному диаметру. Почти готов южный участок магистрали, он сократит перепробег до трех километров и сэкономит 15 минут поездки.

При этом бесплатно с января поедут только жители Москвы и области. Заплатить придется транзитным автомобилям. До 1 октября на сайте Дептранса можно оставить предложения относительно стоимости проезда и системы его оплаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

