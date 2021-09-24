Эксперт рассказал о реконструкции магистралей в Москве

Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский рассказал, что за последние 10 лет в Москве провели реконструкцию уже 15 магистралей и построили множество многоуровневых развязок.

"Это позволило увеличить скорость на 30–40 процентов в зависимости от магистралей. И таким образом фактически закончила с приведением их в порядок", – сказал Шумский.

В ближайшие два года в столице появятся более 20 вылетных магистралей. Сейчас достраивают пять трасс. Это участок Волоколамского шоссе, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды, Южная рокада, а также Северный дублер Кутузовского проспекта.

По сути, через пару лет у Москвы будет совершенно новый транспортный каркас. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.