Более 5 тысяч человек приняли участие в военно-спортивном фестивале Росгвардии. Он прошел 24 августа в "Лужниках".

Его почетными гостями стали участники спецоперации и звезды российского спорта, в том числе олимпийские чемпионы. Программу подготовили масштабную: парад и выставка боевой техники, показательные выступления бойцов спецназа, а еще – спортивные состязания для детей и взрослых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.