Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 августа, 19:30

Город

Более 5 тысяч человек приняли участие в военно-спортивном фестивале Росгвардии

Более 5 тысяч человек приняли участие в военно-спортивном фестивале Росгвардии

Зарубежные эксперты приехали в Москву на Международную неделю кино

Три человека пострадали при хлопке в Центральном детском магазине

Панду Катюшу из Московского зоопарка поздравили с днем рождения

Дожди ожидаются в Москве на следующей неделе

Уголовное дело возбуждено после ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке

Иностранные участники фестиваля "Спасская башня" выступят в парках Москвы

СК возбудил уголовное дело после ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке

Военно-спортивный фестиваль Росгвардии проведут в "Лужниках"

Последние летние церемонии бракосочетания прошли на станции метро "Маяковская"

Более 5 тысяч человек приняли участие в военно-спортивном фестивале Росгвардии. Он прошел 24 августа в "Лужниках".

Его почетными гостями стали участники спецоперации и звезды российского спорта, в том числе олимпийские чемпионы. Программу подготовили масштабную: парад и выставка боевой техники, показательные выступления бойцов спецназа, а еще – спортивные состязания для детей и взрослых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика