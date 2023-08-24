20:00Общество
Новости часа: почти 900 га земли передала Москва инвесторам для реализации инвеспроектов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Москвы предоставили инвесторам около 900 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.
Работы Кандинского и Рубцова покажут на выставке в Новой Третьяковке. Она откроется 25 августа.
Школы Москвы самостоятельно примут решение о формате линейки 1 сентября. Об этом сообщил департамент образования и науки.