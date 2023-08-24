Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Общество

Новости часа: почти 900 га земли передала Москва инвесторам для реализации инвеспроектов

Новости часа: почти 900 га земли передала Москва инвесторам для реализации инвеспроектов

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Москвы предоставили инвесторам около 900 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Работы Кандинского и Рубцова покажут на выставке в Новой Третьяковке. Она откроется 25 августа.

Школы Москвы самостоятельно примут решение о формате линейки 1 сентября. Об этом сообщил департамент образования и науки.

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