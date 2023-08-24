Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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17:30

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Жителям столицы рассказали о ближайших событиях Московского урбанфорума

Жителям столицы рассказали о ближайших событиях Московского урбанфорума

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В столице продолжает работу Московский урбанистический форум. Одно из крупных мероприятий четверга, 24 августа, – ярмарка социального маркетплейса "Москва – добрый город" в Гостином Дворе. Это первый в России государственный агрегатор онлайн-магазинов некоммерческих организаций. Все товары изготовили москвичи с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивных мастерских НКО.

Еще одно крупное мероприятие в рамках Московского урбанфорума пройдет в "Лужниках" – там состоятся соревнования спасателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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