Форум "Город безграничных возможностей" стартовал на ВДНХ

На ВДНХ 24 августа начал работу форум "Город безграничных возможностей". Четырехдневное мероприятие стартовало в Центре ассистивных технологий в рамках Московского урбанистического форума.

На площадке представят более 50 новейших разработок. В их числе – нейроимплант для восстановления зрения, гидравлический коленный модуль, экзоскелет для реабилитации и другие приспособления для людей с ограниченными возможностями. Помимо презентации разработок на фестивале пройдут доклады, дискуссии и мастер-классы с профессионалами области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.