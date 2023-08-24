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Форум "Город безграничных возможностей" стартовал на ВДНХ

Форум "Город безграничных возможностей" стартовал на ВДНХ

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На ВДНХ 24 августа начал работу форум "Город безграничных возможностей". Четырехдневное мероприятие стартовало в Центре ассистивных технологий в рамках Московского урбанистического форума.

На площадке представят более 50 новейших разработок. В их числе – нейроимплант для восстановления зрения, гидравлический коленный модуль, экзоскелет для реабилитации и другие приспособления для людей с ограниченными возможностями. Помимо презентации разработок на фестивале пройдут доклады, дискуссии и мастер-классы с профессионалами области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
городвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
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