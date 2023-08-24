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Инновационные разработки из 16 отраслей протестируют на площадках Москвы

Инновационные разработки из 16 отраслей протестируют на площадках Москвы

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На московских площадках опробуют инновационные разработки в 16 отраслях. По программе пилотного тестирования городским компания одобрили 68 грантов. Общая сумма – 114 миллионов рублей, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Прием заявок продлится до декабря включительно. На каждое технологическое решение, которое пробуют на предприятиях и в технопарках, выделяют до двух миллионов рублей. Сергунина отметила, что программа для инноваторов востребована и эффективна, а с момента запуска компании получили уже 168 грантов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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